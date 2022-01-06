«Сказочная» фотозона появилась в Пскове

12:51, 06 января 2022, ПАИ

«Сказочная» фотозона открылась на привокзальной площади около входа в здание вокзала в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фотозону подготовили к приезду в Псков передвижной резиденции Деда Мороза.

«Для создания праздничной атмосферы предлагаем сделать памятные снимки в фотозоне ТИЦ Псковской области. Не забудьте отметить нас в социальных сетях. Давайте творить волшебство вместе! Всем сказочного дня и чудесных выходных», – отметили в региональном ТИЦ.

Напомним, сегодня, 6 января, с 13:00 до 18:00 «Поезд Деда Мороза» будет находится в Пскове.