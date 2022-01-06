Публикуем подробности крупного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель

13:32, 06 января 2022, ПАИ

Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе, сообщает корреспондент газеты «Струги».

По данным ГИБДД, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Geely, не справилась с управлением, машину занесло, в результате чего она выехала на встречную сторону дороги и столкнулась с автомобилем Volvo XC90 под управлением жителя Белоруссии.

В ДТП пострадала сама водитель автомобиля Geely и четыре пассажира (двое из них дети). Все пострадавшие доставлены в больницу в Псков.

Отмечается, что дети были без детских удерживающих устройств.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об использовании детских удерживающих устройств и о соблюдении скорости в плохих погодных условиях.