Публикуем видео с места крупного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель, в котором пострадали шесть человек

14:59, 06 января 2022, ПАИ

Публикуем видео с места крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе Санкт-Петербург – Невель, в котором пострадали шесть человек.

ДТП произошло сегодня, 6 января, на 240-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, недалеко от деревни Катежно в Стругокрасненском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volvo. По данным ГИБДД, в Geely находились два ребёнка четырёх лет, в Volvo также находился ребёнок, все они были доставлены в медицинское учреждение. Водитель Geely госпитализирована в тяжёлом состоянии, ещё двое пострадавших осмотрены медиками на месте.