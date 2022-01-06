Псковский губернатор поблагодарил «Медиацентр 60» за новогоднюю акцию

18:06, 06 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поблагодарил сотрудников АНО ИД «Медиацентр 60» за проведение новогодней акции.

«Замечательную новогоднюю акцию провёл «Медиацентр 60»: 2 600 книг было направлено в 38 поликлиник, больниц, санаториев и диспансеров нашей области. Книги скрасят досуг пациентов и рассчитаны на все возрастные категории: в ассортименте и исторические очерки, и детская литература, и альбомы с репродукциями шедевров живописи. Отличная задумка и прекрасная реализация! Спасибо!» – написал губернатор.

Отметим, что в АНО ИД «Медиацентр 60» входят редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», радиоканалы «Седьмое небо», «Радио Дача», «Серебряный дождь», издания «Комсомольская правда – Псков» и «Аргументы и Факты – Псков».