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Общество

8 и 9 января пассажиропоток в российских поездах будет максимально плотным

ФПК заявила о пике пассажиропотока 8 и 9 января. Фото Railway Supply

8 и 9 января 2022 года, когда ожидается наиболее высокий пассажиропоток, в рейсы отправятся 1 020 регулярных и дополнительных поездов формирования АО «ФПК», в том числе 8 января – 520 поездов, а 9 января – 500 составов, сообщила ПАИ Федеральная пассажирская компания.

Ожидается, что в данных поездах совершат поездки порядка 650 тыс. пассажиров из различных городов, где они провели новогодние каникулы.

Отметим, что первый пик новогодних перевозок состоялся в канун Нового года. 31 декабря 2021 года в путешествие поездом отправилось более 180 тысяч человек. Более 58,7 тысячи пассажиров встретили наступление 2022 года в 422 поездах дальнего следования.

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