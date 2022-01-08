Ещё 182 жителя Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

10:50, 08 января 2022, ПАИ

182 жителя региона привились вторым компонентом препарата от COVID-19, по данным за 7 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего за время вакцинацию в регионе завершили 266 тысяч 128 человек. Первым компонентом за последние сутки привились 128 человек. Ревакцинированы 29.

«Главные новогодние торжества завершаются. Используйте оставшиеся дни, чтобы сделать прививку и защитить своё здоровье», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.

На данный момент в регионе использовано 82,7 % поступившей вакцины.

Ранее ПАИ сообщало об актуальной статистике по коронавирусу.