Ещё 182 жителя Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса
182 жителя региона привились вторым компонентом препарата от COVID-19, по данным за 7 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Всего за время вакцинацию в регионе завершили 266 тысяч 128 человек. Первым компонентом за последние сутки привились 128 человек. Ревакцинированы 29.
«Главные новогодние торжества завершаются. Используйте оставшиеся дни, чтобы сделать прививку и защитить своё здоровье», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.
На данный момент в регионе использовано 82,7 % поступившей вакцины.
Ранее ПАИ сообщало об актуальной статистике по коронавирусу.
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