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Общество

МВД России: Отпала необходимость отмечать в паспорте регистрацию брака и детей

Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки о регистрации брака и детях отпала в связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», – заявили в ведомстве.

Летом 2021 года в России вступили в силу изменения, внесённые в положение о паспорте гражданина РФ. В связи со вступлением в силу постановления гражданин сам решит, нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и ИНН.

Ранее ПАИ сообщало о сокращении срока замены паспорта с 1 июля 2022 года.

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