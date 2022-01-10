В Пскове подключили светофор на Октябрьской площади

09:28, 10 января 2022, ПАИ

Светофор подключили на Октябрьской площади в Пскове 9 января.

Светофор на пешеходном переходе у «Почты России» на улице Советской установили ещё 27 октября. До 15 декабря в городе планировалось установить четыре новых светофора: на улице Советской, 9, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, у дома №32 на улице Коммунальной и на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской. Новые светофоры планировалось сделать светодиодными и энергосберегающими, также они должны быть оснащены кнопками вызова для пешеходов.

24 декабря подключили светофор на ранее ликвидированном пешеходном переходе на Октябрьском проспекте в Пскове.