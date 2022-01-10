На 30% снизились темпы заболеваемости коронавирусом за неделю в Псковской области
Темпы заболеваемости коронавирусом в Псковской области на прошлой неделе снизились на 30%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
9 января в Псковской области коронавирусом заболели 75 человек. Общее количество зараженных – 72 243 человека.
За время пандемии с инфекцией справились 68 571 человек, из них 26 за минувшие сутки.
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