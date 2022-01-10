На 30% снизились темпы заболеваемости коронавирусом за неделю в Псковской области

08:19, 10 января 2022, ПАИ

Темпы заболеваемости коронавирусом в Псковской области на прошлой неделе снизились на 30%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

9 января в Псковской области коронавирусом заболели 75 человек. Общее количество зараженных – 72 243 человека.

За время пандемии с инфекцией справились 68 571 человек, из них 26 за минувшие сутки.