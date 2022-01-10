Сухой фонтан может появиться на площади Ленина в Пскове

09:25, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове на площади Ленина планируют установить сухой фонтан. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

«На площадке у церкви архангела Михаила подведены коммуникации под сухой фонтан, – рассказал Борис Елкин. – Думаю, сделаем, чтобы была дополнительная забава для граждан».