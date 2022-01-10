45 малышей родились в Пскове на новогодних праздниках

11:01, 10 января 2022, ПАИ

45 малышей родились в Псковском перинатальном центре на новогодних праздниках. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

В период с 1 по 9 января на свет в Пскове появились 22 девочки и 23 мальчика. С 20 по 26 декабря на свет появились 60 малышей: 29 мальчиков и 31 девочка.

Ранее сообщалось, что необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки о регистрации брака и детях отпала в связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде.