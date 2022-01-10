Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Куда исчезла подсветка вечевого колокола в Пскове

Фото из архива ПАИ

Подсветка вечевого колокола в сквере Народовластия в Пскове перестала работать примерно месяц назад. В пресс-службе администрации города рассказали, с чем связано отключение подсветки.

«Объект находится на гарантии у Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Подрядчику, который делал освещение, направлена проблема, должен разобраться», - пояснили в администрации Пскова.

Открытие памятника. Фото Андрея Степанова

Идея об установке памятного знака в сквере на Запсковье появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия законодательного органа. Монтаж символического вечевого колокола, изготовленного на личные средства парламентариев шестого созыва, был запланирован на осень 2019 года, но в связи со смещением сроков реконструкции улицы Леона Поземского установку пришлось перенести на более позднее время.

Напомним, памятный вечевой колокол установили в октябре 2020 года. Торжественное открытие состоялось в конце октября того же года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

10 января 2022

Более 15 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
10 января 2022

Видео: «Лапша», мыши и секретная связь – в Пскове работает музей телефонов

10 января 2022

Куда исчезла подсветка вечевого колокола в Пскове
10 января 2022

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
10 января 2022

Продумать удобную схему для водителей и пешеходов во время ремонта Троицкого моста поручил Михаил Ведерников
10 января 2022

Режим работы светофора на Октябрьском проспекте изменят в Пскове
10 января 2022

Почти 725 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10 января 2022

Псковичам рассказали, когда начнётся вакцинация подростков от COVID

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...