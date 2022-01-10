Куда исчезла подсветка вечевого колокола в Пскове

11:49, 10 января 2022, ПАИ

Подсветка вечевого колокола в сквере Народовластия в Пскове перестала работать примерно месяц назад. В пресс-службе администрации города рассказали, с чем связано отключение подсветки.

«Объект находится на гарантии у Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Подрядчику, который делал освещение, направлена проблема, должен разобраться», - пояснили в администрации Пскова.

Идея об установке памятного знака в сквере на Запсковье появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия законодательного органа. Монтаж символического вечевого колокола, изготовленного на личные средства парламентариев шестого созыва, был запланирован на осень 2019 года, но в связи со смещением сроков реконструкции улицы Леона Поземского установку пришлось перенести на более позднее время.

Напомним, памятный вечевой колокол установили в октябре 2020 года. Торжественное открытие состоялось в конце октября того же года.