Причину повышения цен на проезд в Пскове назвали в комитете по транспорту

14:08, 10 января 2022, ПАИ

Одну из причин повышения цен на проезд в общественном транспорте Пскова назвал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

По его словам, «Псковпассажиравтотранс» требует привлечения большого количества средств из областного бюджета, что и стало одной из причин повышения цен.

Документ об установлении предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа был размещён на сайте нормативно-правовых актов региона в декабре. Согласно приказу, максимальный регулируемый тариф был установлен в размере 31 рубля.

С 10 января цена за проезд в Пскове поднялась до 31 рубля при оплате по наличному и безналичному расчетам. Также с 25 января изменится цена на транспортные карты и проездные билеты.