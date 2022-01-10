«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате 1,53 млрд долларов

15:10, 10 января 2022, ПАИ

Картина «Человек-паук: Нет пути домой» Джона Уоттса собрала в мировом прокате 1,53 млрд. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на Deadline.

Фильм занимает восьмое место в мировом чарте самых кассовых фильмов. «Человек-паук: Нет пути домой» обошел «Мстителей», «Форсаж-7», «Холодное сердце-2» и «Мстители: Эра Альтрона».

По мнению издания, таких высот кинолента достигла «без единого пенни из Китая», где она не вышла до сих пор.

Рецензию на новую часть «Человека-паука» от кинообозревателя Псковского агентства информации Муслима Камалова можно прочитать здесь.