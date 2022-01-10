Во время новогодних каникул в Пскове не зафиксировали всплеска преступности

17:39, 10 января 2022, ПАИ

​

Во время новогодних каникул в Пскове не зафиксировали всплеска преступности, сообщает «АиФ-Псков».

Благодаря принятым мерам, грубых нарушений общественного порядка на территории Псковской области допущено не было. Только в новогоднюю ночь в регионе дежурили около 100 стражей порядка.

За время новогодних выходных в Псковской области было совершено 83 преступления. Среди них одно убийство, одно тяжкое умышленное причинение вреда здоровью, одно изнасилование, четыре случая незаконного оборота наркотиков и четыре грабежа.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что уже раскрыто более 70% преступлений. Установлены личности 59 подозреваемых, раскрыты 11 преступлений, совершенных ранее. Также правоохранители пресекли почти 2,8 тысячи административных происшествий, среди них 91 мелкое хулиганство и 61 появление в общественном месте в нетрезвом виде.