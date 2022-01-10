Более 12 тысяч человек умерли от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

17:47, 10 января 2022, ПАИ

1 251 421 человек заразился коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрирован 12 341 летальный исход, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 10 января в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 253 775, погибло 1 956 человек. В Латвии 288 715 человек было инфицировано коронавирусом, умер 4 661 пациент. В Белоруссии коронавирусом заразился 708 931 человек, погибли – 5 724.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 308 млн человек, свыше 259 млн – выздоровело, более 5,5 млн – умерло. В России коронавирусом заболело 10 666 679 человек, 9 706 802 пациента выздоровело, 316 904 человека умерли. В Псковской области зарегистрированы 72 243 случая заражения коронавирусом, 68 571 пациент выздоровел, 1 318 человек умерло.