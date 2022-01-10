Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пскович Семён Кокотлив выбыл из финала шоу «Русский ниндзя»

Семён Кокотлив – тренер по кроссфиту. Фото: скрин видео шоу СТС


Семён Кокотлив из Плюссы, принимающий участие в шоу «Русский ниндзя», не смог стать им стать, сообщает «АиФ Псков». 10 января стало известно, что он выбыл из финала экстремального шоу на СТС.

Семён Кокотлив является тренером по кроссфиту. Участник не смог пройти за 4,5 минуты все девять испытаний, которые были предложены финалистам. Приз 5 миллионов рублей спортсмен хотел потратить на строительство дома в Плюссе для своей матери: её предыдущее жилище сгорело в результате пожара.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

10 января 2022

Документ о кинотеатре «Родина» обнародовал госархив Псковской области
10 января 2022

Пскович Семён Кокотлив выбыл из финала шоу «Русский ниндзя»

10 января 2022

Звонки из Казахстана будут бесплатными в период режима ЧП
10 января 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как псковичи провели каникулы
10 января 2022

В Пскове установили светильники на 14 пешеходных переходах
10 января 2022

Скейт-парк появится на улице Никольской в Пскове до июля 2022 года
10 января 2022

Тематические архитектурные формы установят в парке Гагарина в Пскове
10 января 2022

Более 12 тысяч человек умерли от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...