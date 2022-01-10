Пскович Семён Кокотлив выбыл из финала шоу «Русский ниндзя»

21:34, 10 января 2022, ПАИ



Семён Кокотлив из Плюссы, принимающий участие в шоу «Русский ниндзя», не смог стать им стать, сообщает «АиФ Псков». 10 января стало известно, что он выбыл из финала экстремального шоу на СТС.

Семён Кокотлив является тренером по кроссфиту. Участник не смог пройти за 4,5 минуты все девять испытаний, которые были предложены финалистам. Приз 5 миллионов рублей спортсмен хотел потратить на строительство дома в Плюссе для своей матери: её предыдущее жилище сгорело в результате пожара.

