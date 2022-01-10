Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Тренер из Псковской области претендует на 5 млн рублей в финале шоу на СТС

Тренер из Псковской области претендует на 5 млн рублей в финале шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС.

10 января в 19:45 канал СТС покажет финал экстремального шоу, в котором за победу и 5 миллионов рублей поборется тренер по кроссфиту Семён Кокотлив из Плюссы.

Семён Кокотлив — чемпион России по функциональном многоборью, тренер сборной Санкт-Петербурга по функциональному многоборью. Атлет из Плюссы мечтает выиграть 5 миллионов рублей, чтобы восстановить дом матери после пожара. «Мне придаёт много сил поддержка мамы, которая приехала за меня болеть. Естественно, я волнуюсь, но у меня отличные спортивные качества: я очень быстрый, ловкий и готов побеждать», — рассказал Семён.

Съёмки шоу с Семёном, Виктором и ведущими Моргенштерном, Идой Галич, Василием Артемьевым проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт», где бельгийская команда собрала сложнейшую трассу, привезённую из Бельгии.

В проекте СТС участникам предстояло пройти четыре этапа. Самой высокой точкой съёмочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.

На победу в шоу претендовали еще несколько представителей Псковской области. Среди них спортсмен из Пскова Алексей Гиацинтов, великолучанин Дмитрий Москвенков, спортсмен, комментатор и ведущий Александр Кузьмин. Однако все они выбыли из испытаний, не дойдя до финала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

10 января 2022

Тренер из Псковской области претендует на 5 млн рублей в финале шоу на СТС
09 января 2022

Около 2% потребителей готовы воспользоваться спортивным налоговым вычетом
08 января 2022

МЧС не рекомендует в холода пользоваться увлажняющими кремами
08 января 2022

«Рождественская гонка» состоялась в Мальской долине
08 января 2022

«Была проведена серьёзная работа»: Михаил Ведерников – о региональных проектах 2021 года в Куньинском районе
08 января 2022

Рождественский турнир прошёл в новом шахматном клубе в Дедовичах
07 января 2022

В Псковском районе пройдут региональные соревнования по мини-футболу среди школьников 2008-2009 годов рождения
07 января 2022

Как похудеть во время занятий бегом, рассказала эксперт

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...