Тренер из Псковской области претендует на 5 млн рублей в финале шоу на СТС

10:22, 10 января 2022, ПАИ

Тренер из Псковской области претендует на 5 млн рублей в финале шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС.

10 января в 19:45 канал СТС покажет финал экстремального шоу, в котором за победу и 5 миллионов рублей поборется тренер по кроссфиту Семён Кокотлив из Плюссы.

Семён Кокотлив — чемпион России по функциональном многоборью, тренер сборной Санкт-Петербурга по функциональному многоборью. Атлет из Плюссы мечтает выиграть 5 миллионов рублей, чтобы восстановить дом матери после пожара. «Мне придаёт много сил поддержка мамы, которая приехала за меня болеть. Естественно, я волнуюсь, но у меня отличные спортивные качества: я очень быстрый, ловкий и готов побеждать», — рассказал Семён.

Съёмки шоу с Семёном, Виктором и ведущими Моргенштерном, Идой Галич, Василием Артемьевым проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт», где бельгийская команда собрала сложнейшую трассу, привезённую из Бельгии.

В проекте СТС участникам предстояло пройти четыре этапа. Самой высокой точкой съёмочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.

На победу в шоу претендовали еще несколько представителей Псковской области. Среди них спортсмен из Пскова Алексей Гиацинтов, великолучанин Дмитрий Москвенков, спортсмен, комментатор и ведущий Александр Кузьмин. Однако все они выбыли из испытаний, не дойдя до финала.