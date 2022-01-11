Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове будет работать до 30 января

09:59, 11 января 2022, ПАИ

Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове будет работать до 30 января. Об этом сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Расположен парк в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. Посетить его можно в любой день, а с 18:00 до 22:00 зрители смогут послушать уникальный аудиоспектакль, представляющий собой отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Также на территории «Лукоморья» установлены фигуры персонажей русских народных сказок – Леший, Кощей Бессмертный, витязь, избушка на курьих ножках и зеркальные фигуры.