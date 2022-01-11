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Общество

В Псковской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В Псковской области ожидается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Предыдущая неделя была специфическая, поэтому было относительное снижение заболеваемости коронавирусом, - отметил Нестерук. – Это связано не с тем, что его стало меньше, а с тем, что было меньше обращаемости за медицинской помощью».

По словам главного санитарного врача, на текущей неделе жители региона начнут обращаться за медицинской помощью.

«Мы предвидим значительный рост заболеваемости на текущей неделе», - подчеркнул Александр Нестерук.

Напомним, омикрон-штамм коронавируса подозревают у 21 жителя Псковской области.

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