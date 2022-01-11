Крыша протекает в зале фехтования на «Машиностроителе» в Пскове

11:50, 11 января 2022, ПАИ

В зале фехтования на стадионе «Машиностроитель» в Пскове протекает крыша, написал пскович в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Стадион «Машиностроитель» вроде только сдали, а уже течет крыша в зале фехтования. В зале занимаются дети...» – написал мужчина и отметил, что помимо этого страдает и новое оборудование.

Представитель городской администрации в ответ на жалобу сообщил, что в настоящий момент администрация стадиона готовит претензию в адрес подрядчика по ликвидации протеканий деформационных швов в рамках гарантийных обязательств.