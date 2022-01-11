Теплоснабжение 35 домов и двух детских садов восстановили в Невеле
В Невеле работы по восстановлению теплоснабжения полностью завершены. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Накануне на участке теплотрассы на улице Комсомольской произошла авария. Из-за этого без отопления остались 35 многоквартирных жилых домов и два детских сада.
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