Теплоснабжение 35 домов и двух детских садов восстановили в Невеле

14:40, 11 января 2022, ПАИ

В Невеле работы по восстановлению теплоснабжения полностью завершены. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Накануне на участке теплотрассы на улице Комсомольской произошла авария. Из-за этого без отопления остались 35 многоквартирных жилых домов и два детских сада.