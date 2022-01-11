Владимир Путин 12 января обсудит с правительством газификацию в регионах

16:53, 11 января 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин 12 января на совещании с Правительством РФ обсудит газификацию в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов», – говорится в сообщении.

С докладом по этому поводу выступит вице-премьер Александр Новак, уточнили в Кремле.

Ранее ПАИ сообщало, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов возглавить региональный штаб по газификации.