Владимир Путин 12 января обсудит с правительством газификацию в регионах
Президент России Владимир Путин 12 января на совещании с Правительством РФ обсудит газификацию в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов», – говорится в сообщении.
С докладом по этому поводу выступит вице-премьер Александр Новак, уточнили в Кремле.
Ранее ПАИ сообщало, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов возглавить региональный штаб по газификации.
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