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Происшествия

Баня сгорела в Псковском районе из-за неправильного использования печи

Фото с пожара в Усвятах

Баня сгорела 11 января в деревне Жидилов Бор Псковского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В тот же день в 15:43 в СНТ «Череха» сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования внутри хозпостройки.

Кроме того, в 16:21 в деревне Грибули Палкинского района на улице Молодежной произошёл пожар в жилом доме: огнём повреждена стена. Предположительная причина – неисправность печного оборудования. 

Также стали известны подробности пожара, который произошёл вчера в жилом доме в Усвятах. В однокомнатной квартире №1 на кухне огнём повреждены стена и потолок, закопчены прихожая, кухня и комната по всей площади. Во второй квартире в кухне закопчена стена и потолок. Кроме того, в результате пожара была повреждена крыша, произошло обрушение потолка. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки на кухне в квартире №1.

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