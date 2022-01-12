Баня сгорела в Псковском районе из-за неправильного использования печи

09:16, 12 января 2022, ПАИ

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Баня сгорела 11 января в деревне Жидилов Бор Псковского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В тот же день в 15:43 в СНТ «Череха» сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования внутри хозпостройки.

Кроме того, в 16:21 в деревне Грибули Палкинского района на улице Молодежной произошёл пожар в жилом доме: огнём повреждена стена. Предположительная причина – неисправность печного оборудования.

Также стали известны подробности пожара, который произошёл вчера в жилом доме в Усвятах. В однокомнатной квартире №1 на кухне огнём повреждены стена и потолок, закопчены прихожая, кухня и комната по всей площади. Во второй квартире в кухне закопчена стена и потолок. Кроме того, в результате пожара была повреждена крыша, произошло обрушение потолка. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на кухне в квартире №1.