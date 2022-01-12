Работы Псковских теплосетей на улице Коммунальной идут с опережением графика

09:57, 12 января 2022, ПАИ

Псковские теплосети продолжат работы на улице Коммунальной до весны. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

Сотрудники теплосетей выполнили весь запланированный объём работы и находятся в графике, даже его опережают. В организации отметили, что самый долгий процесс – это подготовительный. Для работы нужен материал.

«Раскопать, демонтировать – это, конечно, хорошо, но что-то нужно опустить в траншеи, которые нужно предварительно очистить. Поэтому в цехе изоляции просто кипит работа. Все изолировщики трудятся в полном составе, пока нет вызовов на объекты, и другие участки не проводят никаких работ, они спокойно могут подготовить весь объём, который пригодится их участку для работы, – добавили в теплосетях. – Остальные участки тоже не сидят без дела. Уже формируются заявки на трубы, которые понадобятся для проведения плановых ремонтных работ, а их тоже предстоит приличное количество».

Напомним, специалисты теплосетей заменят более 1,5 км труб на улице Коммунальной в Пскове. Дорожные работы на улице Коммунальной идут с опережением графика.