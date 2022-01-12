На псковскую управляющую компанию составили протокол из-за падения льда с крыши на щенка

11:14, 12 января 2022, ПАИ

Из-за травмирования собаки в результате падения льда с крыши на УК «Пароменское» составлен протокол об административном правонарушении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

5 января на Рижском проспекте, 29/31 с крыши здания рухнула часть наледи. В этот момент возле здания проходил мужчина со щенком на руках. Льдина выбила питомца из рук хозяина, из-за чего животное получило серьезные травмы.

Администрация города предложила владельцу щенка помощь в решении досудебного урегулирования вопроса, и, при необходимости, в составлении искового заявления. Директор управляющей компании был вызван на составление протокола за несвоевременную очистку крыши от снега и льда, в результате падения которого пострадала собака.



Протокол направлен в административную комиссию города для рассмотрения и принятия решения о привлечении ответственных к административной ответственности.

