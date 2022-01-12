Запрет выхода людей на лёд планируют отменить в Пскове в ближайшее время

12:28, 12 января 2022, ПАИ

В Пскове в ближайшее время планируется отменить запрет выхода людей на лёд. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 12 января.

«Никаких происшествий за праздники на воде не было, лёд достаточно прочный уже, – рассказал Виктор Питолин. – Но по-прежнему действует запрет выхода на лёд. Сейчас -19 градусов, что способствует укреплению льда. Где-то 1,5 суток следующих будет оттепель, но это не повлияет, поскольку потом опять будут морозы».

Ранее сообщалось, что запрет выхода на лёд был отменен в Гдовском, Великолукском и Пушкиногорском районах.