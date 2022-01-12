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Общество

Врач перечислил меры подготовки к новой волне COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин перечислил меры, которые следует принять в России при подготовке к новой волне коронавируса, сообщает «Лента.ру».

Врач отметил, что в подготовке нуждаются граждане и учреждения, которые работают с людьми: медики, полицейские, педагоги, военные. Кроме того, по мнению специалиста, важно вакцинироваться тем, кто ещё не привился.

Специалист также подчеркнул, что следует сформировать резервный коечный фонд, который можно будет развернуть, если ситуация начнет ухудшаться. Кроме того, необходимо наладить поставки необходимых медикаментов, чтобы избежать дефицита.

Он также предложил провести определённые мероприятия по раннему выявлению у граждан вируса и усилению контроля при поступлении граждан из-за границы.

По его словам, также стоит вернуться к тем мерам, которые предпринимались на прошлом пике заболеваемости: снижение числа людей на мероприятиях, а также перевод части работников на удалёнку. В особенности, подчеркнул специалист, важно изолироваться гражданам, имеющим признаки воспалительных заболеваний, поскольку омикрон-штамм проявляется схоже с ОРВИ и ОРЗ.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин дал Правительству РФ две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавируса.

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