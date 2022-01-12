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Культура

Российскую премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето перенесли на март

В России перенесли премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето. Изначально, как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию Sony, фильм должен был выйти 10 июля 2020 года, но позже из-за пандемии премьера была перенесена на 27 января 2022 года, теперь она состоится 24 марта.

Фильм Даниэля Эспиносы («Живое», «Код доступа Кейптаун») рассказывает об ученом Майкле Морбиусе, страдающем редким генетическим заболеванием крови. Пытаясь вылечиться от болезни с помощью экспериментов с ДНК летучей мыши, он превращается в вампира — Мобиус получает способности эхолокации, невероятную силу и скорость.

В ленте также снялись Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой», «Бэтмен»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»).

Рецензию на последний фильм о Человеке-пауке — персонаже из той же вселенной комиксов Marvel, как и злодей Морбиус, можно прочитать здесь.  

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