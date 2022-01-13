В Пскове на Ижорского батальона, 7 снова нет холодной воды

07:16, 13 января 2022, ПАИ

В Пскове в многоквартирном доме на Ижорского батальона, 7, корпус Б снова нет холодной воды. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на своей странице в Instagram.

По его словам, представители управляющей компании вскоре будут на месте.

Ранее холодной воды не было сутки из-за поломки насоса. Дефект был устранен, водоснабжение восстановлено