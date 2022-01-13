В Пскове на Ижорского батальона, 7 снова нет холодной воды
В Пскове в многоквартирном доме на Ижорского батальона, 7, корпус Б снова нет холодной воды. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на своей странице в Instagram.
По его словам, представители управляющей компании вскоре будут на месте.
Ранее холодной воды не было сутки из-за поломки насоса. Дефект был устранен, водоснабжение восстановлено
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