В России разработали быстрый тест для выявления штамма «Омикрон»

08:18, 13 января 2022, ПАИ

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест для быстрого выявления у пациента разновидности штамма SARS-CoV-2. По шести мутациям система способна отличить «Омикрон» от «Дельты» и выдать результат максимум через пять часов после получения образца, сообщает газета «Известия».

Ученые создали набор реагентов для определения отдельных мутаций S-белка вариантов «Омикрон» и «Дельта» методом ПЦР в реальном времени. В зависимости от того, какая мутация патогена выявляется в образце, специалисты делают вывод, каким штаммом заразился пациент.

«Основное преимущество нашей разработки — скорость и возможность использования в любой лаборатории, работающей с ПЦР», - отметила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Анна Черкашина. Альтернатива данному тесту — процесс секвенирования, он занимает от 30 до 60 часов и требует специального оборудования, расходных материалов и специально обученных сотрудников.

С помощью новой разработки уже проверили более 600 клинических образцов. Их удалось разделить на варианты «Дельта» и «Омикрон» с высокой точностью. В процессе тестирования методики ее точность составила более 99% — этот результат подтвердили, проверив результаты тестов ПЦР с помощью секвенирования.

В ближайшее время методику, протокол и необходимые реагенты для проведения таких исследований планируется передать в региональные научные организации Роспотребнадзора.

Напомним, 10% тестов псковичей на COVID отправляют в Петербург для выявления штамма «Омикрон».