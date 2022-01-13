Александр Котов: Современные СМИ выступают посредником между обществом и государством

09:21, 13 января 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил псковских журналистов с Днём российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Котова, средства массовой информации не только отображают происходящие события, но и влияют на все сферы жизни: политику, экономику, общественные взаимоотношения, культуру. Привлекая внимание к точечным и системным проблемам, современные СМИ выступают посредником между обществом и государством, и эта роль накладывает особую ответственность на работников медийной сферы, считает парламентарий.

«В средствах массовой информации Псковской области работает много талантливых грамотных специалистов, которые своей честной работой заслужили уважение и доверие читателей, зрителей, слушателей. Диалог с людьми, изучение разных точек зрения, объективная подача информации, сопричастность к судьбе региона – это те принципы, которыми журналисты-профессионалы руководствуются при подготовке материалов.

От всей души желаю журналистским коллективам и всем работникам средств массовой информации творческих успехов, профессиональных достижений, здоровья и благополучия», - отметил Александр Котов.