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Общество

Сотрудники Псковских теплосетей рассказали о трудностях при работе на Коммунальной

Фото с Instagram-аккаунта Псковских теплосетей

В Instagram-аккаунте Псковских теплосетей рассказали о трудностях при перекладке сетей теплоснабжения на улице Коммунальной.

На пути специалистов возник очередной дворовый переезд, между домами № 16 и 14. Изначально в теплосетях не планировали проводить там раскопки, поскольку это доставляет неудобство жителям близлежащих домов.

«Во время проведения земляных работ мы наткнулись на какую-то трубу, которой, по нашим данным, тут быть не должно, но вот на карте сетей наших коллег из Газпрома она определённо оказалась. Мы ничего не повредили, всё в полном порядке», - рассказали в теплосетях, добавив, что это не последняя трудность, с которой пришлось столкнуться.

Фото с Instagram-аккаунта Псковских теплосетей

Теплосети использовали в работе трактор с большой пилой, которой обычно пилят асфальт, поскольку земля на этом участке сильно промёрзла и её не так просто раскопать экскаватором. В завершение Псковские теплосети отметили, что сложности возникнут также и на пересечении с улицей Киселёва.

Напомним, ранее сообщалось, что работы теплосетей на Коммунальной идут с опережением графика.

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