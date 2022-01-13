Почти в два раза выросло число псковичей, обратившихся за помощью в травмпункт

12:15, 13 января 2022, ПАИ

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Почти в два раза по сравнению с 2021 годом выросло число псковичей, обратившихся за помощь в травмпункт приемного отделения клинической больницы на новогодних выходных. Об этом 13 января на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

В 2021 году за период с 1 по 10 января за помощью в травматологическое отделение обратилось 299 человек. В этом году за аналогичный период число получивших травмы увеличилось почти в два раза, до 544 человек. Больше всего в этом году было уличных травм, полученных в результате катания на горках, коньках и лыжах.

«По всей видимости, роль сыграли погодные условия», – предположил медик и отметил, что в этом году псковичи «отдохнули на славу». Он также сообщил, что большого гололёда не было, однако были дни, когда люди активно падали. По его словам, на данный момент статистика находится на доковидном уровне.