В псковском травмпункте рассказали, как пережить гололед без переломов

12:55, 13 января 2022, ПАИ

Рекомендации псковичам в гололед дал заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что с визитом в травмпункт затягивать не стоит, чтобы избежать осложнений. «Если случилась травма, желательно не сидеть и не ждать, что всё пройдет», – отметил врач.

Также необходимо обращать внимание на то, где вы ходите, и грамотно выбирать обувь. «Здравый смысл – это основное», – констатировал врач.

Вадим Букша также отметил, что после праздников поток людей не уменьшился. По его словам, в январе количество обращений в среднем увеличивается на 100-200. По словам медика, когда пройдет зима, увеличится количество бытовых травм. В частности, летом в медучреждение чаще начнут обращаться дачники, не соблюдавшие технику безопасности при использовании инструментов.

Последнее время на гололёд и плохую уборку улиц псковичи жалуются довольно активно. В частности, в конце новогодних выходных псковичи писали о гололедице на территории парка «Лукоморье» и в Ботаническом саду. Не обошлось без травм.