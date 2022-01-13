Почти каждую неделю псковичи обращаются за медпомощью с травмами кисти

13:11, 13 января 2022, ПАИ

Почти каждую неделю псковичи обращаются за медпомощью с травмами кисти. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

«Среднестатистический благополучный гражданин обращается к нам крайне редко, - отметил Букша. – Часто бывает, у домохозяек попадает палец в блендер. Травма кисти очень распространённая, почти каждую неделю бывают такие».

Напомним, оставшегося без двух пальцев из-за взрыва петарды 11-летнего псковича выписали из больницы. 1 января ребёнок хотел выкинуть петарду из окна, но она взорвалась в его руке.