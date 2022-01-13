В Псковской области возобновил работу сервис записи к врачу

13:18, 13 января 2022, ПАИ

Региональный портал записи к врачу В Псковской области возобновил свою работу, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

При помощи платформы псковичи смогут записаться на приём к врачу или на вакцинацию. Также среди доступных услуг оказание телемедицинской консультации. Для входа в личный кабинет необходимо авторизоваться через «Госуслуги».

На данный момент продолжается работа по оптимизации портала. Псковичей предупреждают, что первое время возможны небольшие сбои, которые будут оперативно устраняться.