В Псковской области возобновил работу сервис записи к врачу
Региональный портал записи к врачу В Псковской области возобновил свою работу, сообщили в официальном Telegram-канале региона.
При помощи платформы псковичи смогут записаться на приём к врачу или на вакцинацию. Также среди доступных услуг оказание телемедицинской консультации. Для входа в личный кабинет необходимо авторизоваться через «Госуслуги».
На данный момент продолжается работа по оптимизации портала. Псковичей предупреждают, что первое время возможны небольшие сбои, которые будут оперативно устраняться.
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