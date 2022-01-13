Демонтаж новогодних украшений в Великих Луках начнут 25 января

14:29, 13 января 2022, ПАИ

Новогодние украшения в Великих Луках начнут демонтировать 25 января, сообщает Луки ФМ со ссылкой на главу администрации города Андрея Беляева.

В Пскове новогодние уличные украшения начнут убирать почти на неделю позже, 31 января. Псковичи сами выбрали эту дату после опроса, проведённого в Instagram-аккаунте главы администрации Пскова Бориса Елкина. Кроме того, в этом году часть украшений в Пскове останется на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что районы Псковской области получили по 1 млн рублей на украшение населённых пунктов. Пскову и Великим Лукам на эти цели выделили по 10 млн рублей.