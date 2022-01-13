Моментальные тесты на COVID-19 поступят в Псковскую область

14:35, 13 января 2022, ПАИ

В Псковскую область скоро поступят моментальные тесты на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

«Наряду с ПЦР-исследованиями в ближайшее время у нас будут проводить так называемые ИХА-исследования, которые дают очень быстрый результат, хотя он и не будет являться окончательным. То есть, если тест будет положительным, нужно будет дополнительно провести ПЦР-исследование», – отметил Александр Нестерук и уточнил, что Минздрав РФ выделил Псковской области 13 тысяч ИХА-исследований.

Напомним, что за последние сутки в Псковской области провели 1 432 теста на коронавирус. Общее количество исследований в регионе с начала пандемии достигло 729 163.