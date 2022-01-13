Елена Полонская поблагодарила псковские СМИ за непрерывный и конструктивный диалог
13 января глава Пскова Елена Полонская встретилась с представителями ведущих СМИ города и области и поздравила с Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Елена Полонская пожелала собравшимся дальнейших успехов в работе, а также верных и благодарных читателей и слушателей. «Именно вы являетесь незаменимыми проводниками в деле взаимодействия общества и власти. Позвольте выразить всем вам глубокую признательность за непрерывный и конструктивный диалог, оперативное и достоверное освещение жизни нашего замечательного города и деятельности органов местного самоуправления», - отметила руководитель муниципалитета.
Кроме того, в ходе встречи Елена Полонская вручила представителям СМИ благодарственные письма главы и памятные сувениры.
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