Михаил Ведерников поручил расширить парк спецтехники для расчистки псковского аэропорта

16:42, 13 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил расширить парк спецтехники псковского аэропорта. Вопросы функционирования международного аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове обсудили в администрации Псковской области. Рабочее совещание состоялось 13 января под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава региона поручил проработать вопрос приобретения дополнительной партии реагента для проведения противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы и продолжить работу по расширению парка спецтехники.

Напомним, в 2021 году псковский аэропорт обслужил 107 тысяч пассажиров.