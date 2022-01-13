Михаил Ведерников поручил расширить парк спецтехники для расчистки псковского аэропорта
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил расширить парк спецтехники псковского аэропорта. Вопросы функционирования международного аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове обсудили в администрации Псковской области. Рабочее совещание состоялось 13 января под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Глава региона поручил проработать вопрос приобретения дополнительной партии реагента для проведения противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы и продолжить работу по расширению парка спецтехники.
Напомним, в 2021 году псковский аэропорт обслужил 107 тысяч пассажиров.
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