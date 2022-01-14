Ситуацию с закрытием «Зоограда» объяснил Михаил Ведерников

08:42, 14 января 2022, ПАИ

Ситуацию с закрытием «Зоограда» объяснил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, поступило большое количество обращений и вопросов от жителей области по поводу закрытия «Зоограда» в Пушкиногорском районе.

«Зоопарк не закрылся, а лишь временно приостановил свою работу из-за отсутствия лицензии (в соответствии с ФЗ о лицензировании с 1 января 2022 г. осуществление деятельности зоопарков, зоосадов, зоотеатров, цирков, дельфинариев и океанариумов без лицензии не допускается). Сейчас руководство экопарка проводит необходимые работы, чтобы объект соответствовал предъявляемым требованиям. Для этого помимо прочего необходимо сделать клетки и вольеры определенного размера для содержания животных. По мнению директора «Зоограда», сейчас самое удобное время для проведения таких работ, поскольку в зимний период количество посетителей минимальное. А к началу сезона - к маю текущего года - руководство планирует получить лицензию и открыть двери «Зоограда» для посетителей», - уточнил губернатор.