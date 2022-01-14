Псковичка поделилась впечатлениями от участия в федеральном проекте «Российское долголетие»
Участница проекта «Российское долголетие» Наталья Майер на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 14 января поделилась впечатлениями.
По ее словам, о проекте она узнала от живущей в Москве сестры и решила стать участницей онлайн.
«Необязательно быть послушным учеником и во всем участвовать. Подключаюсь, когда удобно, в течение 48 часов доступны уроки, мои знакомые тоже участвуют в проекте, многие о здоровом питании беспокоятся, ведут короткие дневники. Многие добиваются целей, это важно для человека, который сидит дома.
Проект увлекает людей, которые сидят дома. В Пскове масса мест, куда ходить и чем заниматься, но люди не хотят выходить, и этот проект позволяет сидеть дома и через WhatsApp жить полной жизнью», - рассказала псковичка.
По мнению Натальи Майер, можно и нужно сегодня найти радость для пожилого человека.
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Псковичка поделилась впечатлениями от участия в федеральном проекте «Российское долголетие»