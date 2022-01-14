Псковичка поделилась впечатлениями от участия в федеральном проекте «Российское долголетие»

12:49, 14 января 2022, ПАИ

Участница проекта «Российское долголетие» Наталья Майер на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 14 января поделилась впечатлениями.

По ее словам, о проекте она узнала от живущей в Москве сестры и решила стать участницей онлайн.

«Необязательно быть послушным учеником и во всем участвовать. Подключаюсь, когда удобно, в течение 48 часов доступны уроки, мои знакомые тоже участвуют в проекте, многие о здоровом питании беспокоятся, ведут короткие дневники. Многие добиваются целей, это важно для человека, который сидит дома.

Проект увлекает людей, которые сидят дома. В Пскове масса мест, куда ходить и чем заниматься, но люди не хотят выходить, и этот проект позволяет сидеть дома и через WhatsApp жить полной жизнью», - рассказала псковичка.

По мнению Натальи Майер, можно и нужно сегодня найти радость для пожилого человека.