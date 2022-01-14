Началась видеотрансляция пресс-конференции с псковскими хоккеистами

16:01, 14 января 2022, ПАИ

14 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая успешному выступлению псковских хоккеистов-юниоров на всероссийском турнире «Золотая шайба».

Легко ли далась победа псковичам? Каков уровень псковского хоккея? В чём сегодня нуждаются юные хоккеисты? На эти и другие вопросы ответят тренер команды «Торнадо» (2007-2008 годов рождения) Александр Савенков, а также хоккеисты Егор Беляев и Степан Тимофеев.