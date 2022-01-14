Нужны ли псковичам QR-коды для участия в крещенских купаниях
Нужны ли участникам крещенских купаний в Псковской области QR-коды, рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
«Основные требования – социальная дистанция и наличие масок, которые следует надевать, пока стоишь в очереди или находишься в раздевалке, - рассказал Александр Нестерук, добавив, что других требований для участников нет. – Большого скопления людей не планируется, поскольку желающих не так много, ведь это экстремальная вещь».
Напомним, в Псковской области оборудуют 12 купелей для крещенских купаний.
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