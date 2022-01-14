Публикуем видео с места смертельного ДТП в Куньинском районе
Один человек погиб и еще двое пострадали 14 января в результате столкновения «Рено» и «Газели» в Куньинском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Лагуна» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Газелью». В результате аварии пассажирка «Рено» погибла на месте. Оба водителя госпитализированы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
13 января 2022
Первый канал подал апелляцию на иск Юрия Лозы за использование песни «Плот» в шоу «Голос»