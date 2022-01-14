Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ положительно относятся к фейерверкам

16:30, 14 января 2022, ПАИ

Новогодний марафон официально можно считать оконченным. Наступил Старый Новый год, и все вернулись в рабочий ритм. На протяжении всех праздничных дней традиционно во дворах и на жилых территориях звучали салюты. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, как наши зрители и читатели относятся к использованию салютов и пиротехники.

Большинство участников опроса положительно относятся к использованию салютов в спальных районах. Почти 60% респондентов считают, что это создаёт общую праздничную атмосферу. Около 4% предпочитают наблюдать за салютом из окна. Чуть больше 5% не разделяют стремление тратить деньги на покупку фейерверков и к «празднику огня» относятся нейтрально. Около 8% считают, что использование пиротехники во дворах может быть небезопасно, и стараются дистанцироваться от подобного. Почти 23% заявили, что негативно относятся к использованию салютов. Это может привести к травмам, порче имущества (автомобилей, окон и т. п.) и вызывает стресс у домашних питомцев.

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян положительно относятся к фейерверкам в праздничные дни. Также у большинства фейерверки вызывают позитивные ассоциации, и лишь немногие считают их пустой тратой денег. Каждый пятый житель России не представляет себе праздник без фейерверка. Причем среди молодежи значение салюту как элементу торжества придает треть опрошенных. Каждый пятый в равной степени любит и смотреть, и самостоятельно запускать фейерверки. Больше всего таких респондентов среди 18-24-летних. Остальные респонденты (главным образом старше 45 лет) в большинстве случаев предпочитают наблюдать за салютами.

Петарды и фейерверки раздражают каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь. Это говорится в исследовании портала SuperJob, результаты которого публикует РИА Новости.

«Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году», - выяснили специалисты. Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг. По мнению 7%, самое неприятное в новогоднюю ночь — это телевизионная программа. Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% россиян. По 2% опрошенных признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, и всеобщая одержимость празднованием. Напротив, 2% респондентов огорчаются из-за того, что праздник слишком быстро проходит.

Россияне потратили в среднем около 23 тысяч рублей на празднование Нового года. Подробнее об этом можно прочитать в других наших материалах.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.