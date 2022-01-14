Квартиры в ЖК на берегу Великой покупают в основном иностранцы и москвичи

16:42, 14 января 2022, ПАИ

Квартиры в жилом комплексе на берегу Великой на месте старой ТЭЦ покупают в основном иностранцы и москвичи. Об этом в интервью «Псковской правде» сообщил инвестор и застройщик Сергей Чекрышов.

«Когда мы рассчитывали проект, то предполагали, что здесь будет больше псковских, скажем так, удачливых семей. Кто-то будет детям покупать, кто-то родителям. Но неожиданно получилось, что квартиры стали покупать люди из Челябинска, Петрозаводска, из Москвы очень много покупателей, из Франции, Сербии, Латвии. География обширная. Думаю, псковичей 25%», - уточнил Сергей Чекрышов.

Ранее сообщалось, что квартира в этом ЖК вошла в топ самой дорогой недвижимости от 100 кв. метров в новостройках на Северо-Западе. Псковские апартаменты заняли 9-е место из 10. Речь идёт о квартире в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой» на улице Советской в доме Курдонёр. Площадь трёхкомнатной квартиры - 112,43 кв. метра, стоимость - 14,39 млн рублей.