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Общество

Виктор Остренко: Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено из-за необходимости учета изменения эпидситуации

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах приостановлено из-за необходимости учета изменений, появившихся в связи с распространением штамма «омикрон». Таким мнением с Псковским агентством информации поделился председатель Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Законопроект спорный, вызывающий общественный резонанс, но необходимый, как инструмент, прежде всего, стимулирующий делать вакцину», – отметил депутат и подчеркнул, что именно уровень иммунизации может обеспечить стабильность и сгладить пики заболеваемости.

По его мнению, если бы гражданская ответственность и дисциплина позволили бы достичь необходимых показателей, то и речи о законе бы не было. «Сейчас же принятие закона приостановлено и это очевидный шаг, меняется картина из-за нового штамма, следовательно, и инструментарий должен учитывать эти изменения», – пояснил Остренко.

Вице-премьер Татьяна Голикова 14 января сообщила о том, что правительство совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. «Правительство, совместно с партией «Единая Россия», в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», – отметила Голикова. 

По мнению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. «Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года», – пояснил Андрей Турчак

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