Магнитная буря накрыла Псковскую область 15 января

17:17, 15 января 2022, ПАИ

Влияние магнитной бури могли ощутить на себе жители Псковской области ночью и утром 15 января. Данные о вспышке на солнца размещены на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитная буря уровня G2 была сегодня с 12 часов ночи до 3 часов утра, еще до 6 часов утра была слабая магнитная буря, потом магнитосфера успокоилась. Во время бури подобного уровня на энергосистемах, расположенных в высоких широтах, могут происходить сбои напряжения. Длительный геомагнитный шторм также может вызвать неполадки на трансформаторных подстанциях. Кроме того, в небе может наблюдаться полярное сияние.

По прогнозу лаборатории, некоторое возбуждение геомагнитного поля возможно и на следующий день, однако оно не дотянет даже до бури уровня G1.