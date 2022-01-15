Магнитная буря накрыла Псковскую область 15 января
Влияние магнитной бури могли ощутить на себе жители Псковской области ночью и утром 15 января. Данные о вспышке на солнца размещены на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Магнитная буря уровня G2 была сегодня с 12 часов ночи до 3 часов утра, еще до 6 часов утра была слабая магнитная буря, потом магнитосфера успокоилась. Во время бури подобного уровня на энергосистемах, расположенных в высоких широтах, могут происходить сбои напряжения. Длительный геомагнитный шторм также может вызвать неполадки на трансформаторных подстанциях. Кроме того, в небе может наблюдаться полярное сияние.
По прогнозу лаборатории, некоторое возбуждение геомагнитного поля возможно и на следующий день, однако оно не дотянет даже до бури уровня G1.
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